Украинец помог клубу обыграть одного из лидеров НБА
В матче чемпионата НБА «Финикс» обыграл «Сан-Антонио».
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Поединок прошел в ночь на воскресенье в Финиксе и завершился победой хозяев со счетом 108:105, сообщает «Сегодня».
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь провел на площадке 12 минут.
За это время он набрал четыре очка, сделал четыре подбора и заработал три персональных фола.
В таблице Западной конференции НБА «Финикс Санз» занимает 14-е, предпоследнее место. «Сан-Антонио» идет на втором месте.
Фото: zn.ua.
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