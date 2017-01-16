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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28440003/
16 января 2017, 12:15 | Баскетбол: НБА | Comments.ua

Украинец помог клубу обыграть одного из лидеров НБА

В матче чемпионата НБА «Финикс» обыграл «Сан-Антонио».

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Поединок прошел в ночь на воскресенье в Финиксе и завершился победой хозяев со счетом 108:105, сообщает «Сегодня».

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь провел на площадке 12 минут.

За это время он набрал четыре очка, сделал четыре подбора и заработал три персональных фола.

В таблице Западной конференции НБА «Финикс Санз» занимает 14-е, предпоследнее место. «Сан-Антонио» идет на втором месте.

Фото: zn.ua.

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