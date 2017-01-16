«Оклахома-Сити» одолела «Сакраменто» в НБА, Уэстбрук оформил 20-й трипл-дабл в сезоне
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Трипл-дабл баскетболиста «Оклахомы-Сити» Рассела Уэстбрука помог его команде обыграть «Сакраменто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Сакраменто в воскресенье, завершилась победой гостей со счетом 122:118 (28:23, 31:23, 29:33, 34:39). Уэстбрук набрал 36 очков и сделал 11 подборов и 10 результативных передач. Этот
В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступил «Детройту» со счетом 97:102. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов набрал 8 очков и сделал 3 подбора за 22 минуты на площадке.
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