Трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстону» победить «Бруклин» в выездном матче НБА
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» нанесли крупное гостевое поражение «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в
В составе победителей
В следующем матче 17 января «Хьюстон» на выезде сыграет с «Майами», а «Бруклин», потерпевший десятое поражение подряд, в этот же день примет «Торонто».
В другом матче дня «Чикаго» в гостях обыграл «Мемфис» — 108:104.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter