Трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстону» победить «Бруклин» в выездном матче НБА

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась со счетом 137:112 (37:36, 37:30, 30:24, 33:22) в пользу гостей.

В составе победителей трипл-дабл сделал Джеймс Харден (22 очка + 11 подборов + 11 передач), а самым результативным с 24 очками стал Эрик Гордон. Для Хардена этот трипл-дабл является 12-м в текущем сезоне. Наибольшее количество баллов «Нетс» принес Тревор Букер — 18.

В следующем матче 17 января «Хьюстон» на выезде сыграет с «Майами», а «Бруклин», потерпевший десятое поражение подряд, в этот же день примет «Торонто».

В другом матче дня «Чикаго» в гостях обыграл «Мемфис» — 108:104.