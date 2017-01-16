«Даллас» обыграл «Миннесоту», Дерон Уильямс сделал дабл-дабл
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Далласа» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Далласа», завершилась со счетом 98:87 (27:25, 29:22, 23:23, 19:17) в пользу хозяев, у которых Дерон Уильямс сделал
«Даллас» 17 января на выезде сыграет с «Чикаго», а «Миннесота» в тот же день также в гостях встретится с «Сан-Антонио».
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