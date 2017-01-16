«Даллас» обыграл «Миннесоту», Дерон Уильямс сделал дабл-дабл

Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Далласа», завершилась со счетом 98:87 (27:25, 29:22, 23:23, 19:17) в пользу хозяев, у которых Дерон Уильямс сделал дабл-дабл (13 очков, 10 передач), 19 очков набрал Уэсли Мэттьюз. У «Миннесоты» 21 очко на свой счет записал Горги Дьенг.

«Даллас» 17 января на выезде сыграет с «Чикаго», а «Миннесота» в тот же день также в гостях встретится с «Сан-Антонио».