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15 января 2017, 14:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Худ получил травму колена в матче с «Орландо»

Атакующий защитник «Юта Джаз» Родни Худ был вынужден покинуть площадку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» из-за травмы правого колена, сообщает ESPN.

Игрок упал во время быстрой контратаки и смог подняться с паркета только с помощью тренеров, но затем передвигался самостоятельно. Степень серьёзности повреждения станет известна после дополнительного обследования.

В нынешнем сезоне Худ набирает по 14 очков и совершает по 3,6 подбора за 29 минут в среднем за игру.
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