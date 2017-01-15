Худ получил травму колена в матче с «Орландо»
Атакующий защитник «Юта Джаз» Родни Худ был вынужден покинуть площадку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик»
из-за травмы правого колена, сообщает ESPN.
Игрок упал во время быстрой контратаки и смог подняться с паркета только с помощью тренеров, но затем передвигался самостоятельно. Степень серьёзности повреждения станет известна после дополнительного обследования.
В нынешнем сезоне Худ набирает по 14 очков и совершает по 3,6 подбора за 29 минут в среднем за игру.
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