Худ получил травму колена в матче с «Орландо»

Игрок упал во время быстрой контратаки и смог подняться с паркета только с помощью тренеров, но затем передвигался самостоятельно. Степень серьёзности повреждения станет известна после дополнительного обследования.



В нынешнем сезоне Худ набирает по 14 очков и совершает по 3,6 подбора за 29 минут в среднем за игру.