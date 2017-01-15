Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28432105/
15 января 2017, 14:01 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Адам Сильвер: НБА думает о расширении и создании клуба в Мехико

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Расширение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) допустимо, и лига рассматривает вариант создания клуба в Мексике в перспективе, заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.

В субботу в Мехико прошел матч НБА между «Финиксом» и «Сан-Антонио». На игру было продано более 20 тысяч билетов.

«С точки зрения создания клуба в Мехико, да, это то, что мы рассматриваем. Это хороший рынок, более 20 миллионов человек. Но на данный момент у нас нет непосредственных планов по расширению НБА», — цитирует Сильвера ESPN.

«Для начала необходимо построить хорошую арену, могу сказать, что у нас есть интерес, связанный с продажей билетов здесь. Мы продолжим следить за этой темой», — добавил комиссионер НБА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной