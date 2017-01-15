Адам Сильвер: НБА думает о расширении и создании клуба в Мехико
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Расширение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) допустимо, и лига рассматривает вариант создания клуба в Мексике в перспективе, заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.
В субботу в Мехико прошел матч НБА между «Финиксом» и «Сан-Антонио». На игру было продано более 20 тысяч билетов.
«С точки зрения создания клуба в Мехико, да, это то, что мы рассматриваем. Это хороший рынок, более 20 миллионов человек. Но на данный момент у нас нет непосредственных планов по расширению НБА», — цитирует Сильвера ESPN.
«Для начала необходимо построить хорошую арену, могу сказать, что у нас есть интерес, связанный с продажей билетов здесь. Мы продолжим следить за этой темой», — добавил комиссионер НБА.
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