Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28426425/
14 января 2017, 14:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Торонто» установил клубный рекорд по набранным очкам за игру

«Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата против «Бруклин Нетс» (132:113) обновил клубный рекорд по набранным очкам за игру, которая завершилась в основное время.

Баскетболистам «Рэпторс» удалось реализовать 53.6% своих бросков. Самым результативным игроком поединка стал защитник Демар Дерозан, который набрал 28 очков.

На данный момент «Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России