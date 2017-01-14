«Торонто» установил клубный рекорд по набранным очкам за игру
«Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата против «Бруклин Нетс» (132:113) обновил клубный рекорд по набранным очкам за игру, которая завершилась в основное время.
Баскетболистам «Рэпторс» удалось реализовать 53.6% своих бросков. Самым результативным игроком поединка стал защитник Демар Дерозан, который набрал 28 очков.
На данный момент «Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
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