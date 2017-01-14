Травма Уолла оказалась несерьёзной

Как пишет ESPN, Уолл в последнее время испытывал боли в мизинце и кисти. Лидер «Вашингтона» пропустил последнюю тренировку команды.



Главный тренер «Уизардс» Скотт Брукс заявил, что Джон сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Сиксерс», который состоится 15 января.



В текущем сезоне Уолл принял участие в 36 поединках, собирая коллекцию из 22,8 очка, 10,3 передачи, 4,4 подбора и 2,3 перехвата в среднем за игру.