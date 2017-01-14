Травма Уолла оказалась несерьёзной
Обследование разыгрывающего защитника «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла не выявило у него серьёзной травмы мизинца правой руки.
Как пишет ESPN, Уолл в последнее время испытывал боли в мизинце и кисти. Лидер «Вашингтона» пропустил последнюю тренировку команды.
Главный тренер «Уизардс» Скотт Брукс заявил, что Джон сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Сиксерс», который состоится 15 января.
В текущем сезоне Уолл принял участие в 36 поединках, собирая коллекцию из 22,8 очка, 10,3 передачи, 4,4 подбора и 2,3 перехвата в среднем за игру.
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