26 очков Ирвинга принесли «Кливленду» победу над «Сакраменто»

Встреча состоялась в «Голден Уан-центре» в Сакраменто и закончилась со счётом 120:108 в пользу гостей.



Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 26 очков. Леброн Джеймс записал себе в актив 16 очков и 15 передач, на счету Кевина Лава — 15 очков и 18 подборов. У проигравших следует выделить Демаркуса Казинса, который оформил дабл-дабл (26 очков, 11 передач). В активе Руди Гэя 23 очка и 10 подборов.