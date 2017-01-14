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14 января 2017, 11:33 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

26 очков Ирвинга принесли «Кливленду» победу над «Сакраменто»

«Кливленд Кавальерс» добился победы над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча состоялась в «Голден Уан-центре» в Сакраменто и закончилась со счётом 120:108 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 26 очков. Леброн Джеймс записал себе в актив 16 очков и 15 передач, на счету Кевина Лава — 15 очков и 18 подборов. У проигравших следует выделить Демаркуса Казинса, который оформил дабл-дабл (26 очков, 11 передач). В активе Руди Гэя 23 очка и 10 подборов.
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