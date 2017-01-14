«Юта» разгромила «Детройт» с разницей в 33 очка
«Юта Джаз» разгромил «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в
В составе «Юты» самым результативным стал Родни Худ, набравший 27 очков. Ещё 22 очка в активе Джорджа Хилла, 20 — у Гордона Хэйворда. У «Детройта» 13 очков в свой актив записал Тобиас Харрис. Андре Драммонд, набрав лишь 9 очков, сделал 19 подборов.
«Детройт» проиграл третий матч кряду.
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