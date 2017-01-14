30 очков Вучевича помогли «Орландо» обыграть «Портленд»

Встреча прошла в «Мода-центре» в Портленде и закончилась со счётом 115:109 в пользу гостей.



В составе победителей самым результативным стал Никола Вучевич, на счету которого 30 очков и 10 подборов. Ещё 19 очков набрал Элфрид Пэйтон. В составе «Портленда» стоит отметить Дэмьена Лилларда (34 очка) и Си Джея Макколума (26).



Благодаря этой победе «Мэджик» прервали серию из четырёх поражений.