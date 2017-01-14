Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28424639/
14 января 2017, 11:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

30 очков Вучевича помогли «Орландо» обыграть «Портленд»

«Орландо Мэджик» в гостях обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла в «Мода-центре» в Портленде и закончилась со счётом 115:109 в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным стал Никола Вучевич, на счету которого 30 очков и 10 подборов. Ещё 19 очков набрал Элфрид Пэйтон. В составе «Портленда» стоит отметить Дэмьена Лилларда (34 очка) и Си Джея Макколума (26).

Благодаря этой победе «Мэджик» прервали серию из четырёх поражений.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за сезон НБА

Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за сезон НБА

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук обошел легендарного разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за один сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России