Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за сезон НБА
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук обошел легендарного разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона по количеству
трипл-даблов за один сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ночь на субботу «Оклахома» в гостевом матче регулярного чемпионата лиги уступила «Миннесоте» со счетом 86:96. 28-летний Уэстбрук сделал
Уэстбрук был выбран «Оклахомой» в первом раунде на драфте 2008 года под общим 4-м номером, в текущем сезоне он провел за клуб 41 матч, набирая в среднем по 30,8 очка за матч, делая 10,8 подбора и 10,5 передачи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter