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14 января 2017, 11:04 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за сезон НБА

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук обошел легендарного разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за один сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Форвард Оклахомы' в ночь на субботу сделал 19-й <nobr>трипл-дабл</nobr> в сезоне. Увеличить
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В ночь на субботу «Оклахома» в гостевом матче регулярного чемпионата лиги уступила «Миннесоте» со счетом 86:96. 28-летний Уэстбрук сделал трипл-дабл (21 очко, 11 подборов, 12 передач), который стал для него 19-м в сезоне (Джонсон в сезоне-1981/82 сделал на один трипл-дабл меньше). Уэстбрук стал третьим игроком за всю историю лиги по данному показателю, выше него значатся только знаменитый центровой «Филадельфии» и рекордсмен лиги по числу очков в одном матче (100) Уилт Чемберлен (31 трипл-дабл в сезоне-1967/68) и защитник «Милуоки» Оскар Робертсон (41 — в сезоне-1961/62).

Уэстбрук был выбран «Оклахомой» в первом раунде на драфте 2008 года под общим 4-м номером, в текущем сезоне он провел за клуб 41 матч, набирая в среднем по 30,8 очка за матч, делая 10,8 подбора и 10,5 передачи.
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