Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28424291/
14 января 2017, 10:48 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Бросок А. Томаса позволил «Бостону» прервать 7-матчевую победную серию «Атланты»

«Бостон Селтикс» вырвал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла на «Филипс-Арене» в Атланте и закончилась со счётом 103:101 в пользу гостей. В напряжённой концовке победу «Селтикс» принёс точный бросок Айзеи Томаса за 2,4 секунды до конца четвёртой четверти.

Томас в итоге стал самым результативным в составе своей команды — на его счету 28 очков. Ещё 26 набрал Келли Олиник. В составе «Атланты» следует отметить Пола Миллсэпа и Тима Хардуэя-младшего, каждый из которых набрал по 23 очка.

Эта победа стала для «Бостона» шестой в последних семи матчах. «Атланта» прервала свою победную серию на отметке в 7 матчей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России