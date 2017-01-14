Бросок А. Томаса позволил «Бостону» прервать 7-матчевую победную серию «Атланты»

Встреча прошла на «Филипс-Арене» в Атланте и закончилась со счётом 103:101 в пользу гостей. В напряжённой концовке победу «Селтикс» принёс точный бросок Айзеи Томаса за 2,4 секунды до конца четвёртой четверти.



Томас в итоге стал самым результативным в составе своей команды — на его счету 28 очков. Ещё 26 набрал Келли Олиник. В составе «Атланты» следует отметить Пола Миллсэпа и Тима Хардуэя-младшего, каждый из которых набрал по 23 очка.



Эта победа стала для «Бостона» шестой в последних семи матчах. «Атланта» прервала свою победную серию на отметке в 7 матчей.