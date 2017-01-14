«Мемфис» отыгрался с «-16» и победил «Хьюстон», несмотря на 27 очков Хардена

Встреча прошла в «Тойота-центре» в Хьюстоне и закончилась со счётом 110:105 в пользу гостей. По ходу второй четверти преимущество «Хьюстона» достигало 16 очков, однако этого не хватило «ракетам» для итоговой победы.



В составе «Мемфиса» самым результативным стал Тони Аллен, на счету которого 22 очка. Майк Конли набрал 17 очков, Зак Рэндольф оформил дабл-дабл — 16 очков, 12 подборов. У «Хьюстона» 27 очков на счету Джеймса Хардена.



Это поражение стало для «Рокетс» вторым кряду после серии из девяти побед.