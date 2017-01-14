«Мемфис» отыгрался с «-16» и победил «Хьюстон», несмотря на 27 очков Хардена
«Мемфис Гриззлиз» добыл выездную победу над «Хьюстон Рокетс» в рамках регулярного чемпионата НБА.
Встреча прошла в «Тойота-центре» в Хьюстоне и закончилась со счётом 110:105 в пользу гостей. По ходу второй четверти преимущество «Хьюстона» достигало 16 очков, однако этого не хватило «ракетам» для итоговой победы.
В составе «Мемфиса» самым результативным стал Тони Аллен, на счету которого 22 очка. Майк Конли набрал 17 очков, Зак Рэндольф оформил
Это поражение стало для «Рокетс» вторым кряду после серии из девяти побед.
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