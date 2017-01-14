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14 января 2017, 10:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Майами» продлил неудачную серию до четырёх матчей, проиграв «Милуоки»

«Милуоки Бакс» на своей площадке обыграл «Майами хит» в рамках регулярного чемпионата.

Встреча прошла в «БМО Харрис Брэдли-центре» в Милуоки и закончилась со счётом 116:108 в пользу хозяев. Отметим, что «Майами» по ходу матча ни разу не удалось повести в счёте.

Самым результативным в составе «Бакс» стал Джабари Паркер, набравший 24 очка. Ещё 19 очков в активе Янниса Адетокунбо, а Грег Монро оформил дабл-дабл — 16 очков, 11 подборов. В составе «Хит» по 19 очков набрали Хассан Уайтсайд и Горан Драгич, ещё 16 — у Люка Бэббита.

Это поражение стало для «Майами» четвёртым подряд и десятым в последних одиннадцати матчах.
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