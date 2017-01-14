«Шарлотт» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Филадельфии»
«Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и закончилась со счётом 102:93 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча «Хорнетс» ни разу не вели в счёте.
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид — на его счету 24 очка. Ещё 15 заработал Дарио Шарич. За проигравших 19 очков набрал Николя Батюм, 17 — Кемба Уокер.
Это поражение стало для «Шарлотт» четвёртым подряд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter