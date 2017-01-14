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14 января 2017, 10:34 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Шарлотт» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Филадельфии»

«Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и закончилась со счётом 102:93 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча «Хорнетс» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид — на его счету 24 очка. Ещё 15 заработал Дарио Шарич. За проигравших 19 очков набрал Николя Батюм, 17 — Кемба Уокер.

Это поражение стало для «Шарлотт» четвёртым подряд.
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