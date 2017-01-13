Итудис: После трёх поражений кряду игра с «Миланом» приобретает особую важность
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис накануне матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» отметил значимость поединка.
«Миланцы — талантливая команда, которая может набирать очки разными способами и хорошо играет в последнее время. Но, при всём должном уважении к соперникам, всё зависит от нас. После трёх поражений подряд эта игра приобретает для нас особую важность. И определённо, нам стоит избежать повторения многих вещей, которые привели к плохим результатам в предыдущих встречах», — цитирует Итудиса официальный сайт клуба.
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