Итудис: После трёх поражений кряду игра с «Миланом» приобретает особую важность

«Миланцы — талантливая команда, которая может набирать очки разными способами и хорошо играет в последнее время. Но, при всём должном уважении к соперникам, всё зависит от нас. После трёх поражений подряд эта игра приобретает для нас особую важность. И определённо, нам стоит избежать повторения многих вещей, которые привели к плохим результатам в предыдущих встречах», — цитирует Итудиса официальный сайт клуба.