Л. Джеймс и Ст. Карри лидируют в голосовании за участников Матча звёзд НБА

По его итогам в Восточной конференции лидируют защитники Кайри Ирвинг («Кливленд Кавальерс», 971 тыс. голосов) и Дуэйн Уэйд («Чикаго Буллз», 515 тыс.), игроки передней линии Леброн Джеймс («Кливленд», 1 066 тыс.), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 963 тыс.) и Кевин Лав («Кливленд», 473 тыс). В Западной конференции больше всех голосов получили защитники Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 990 тыс.) и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс», 899 тыс.), игроки передней линии Кевин Дюрант («Голден Стэйт», 987 тыс.), Заза Пачулия («Голден Стэйт», 823 тыс.) и Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс», 631 тыс.).



В нынешнем сезоне на итоговые результаты также повлияет мнение самих баскетболистов и представителей СМИ.