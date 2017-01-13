25 очков и 9 передач Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Детройт»
«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке победил «Детройт Пистонс» со счётом 127:107 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.
Ключевой в поединке стала третья четверть, которую хозяева выиграли 41:19. Баскетболисты «Голден Стэйт» реализовали 51,7% трёхочковых и отдали 39 результативных передач против 21,4% и 20 соответственно у соперника.
Самым эффективным игроком встречи с 25 очками, 6 подборами и 9 передачами стал лёгкий форвард победителей Кевин Дюрант. У «Детройта» отличился мощный форвард Маркус Моррис, набравший 21 очко и совершивший 5 подборов.
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