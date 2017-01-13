39 очков Букера не спасли «Финикс» от поражения в игре с «Далласом»
«Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде нанёс поражение «Финикс Санз» со счётом 113:108.
Гости завершили первую половину встречи с отставанием в 2 очка. После перерыва «Маверикс» удалось перехватить инициативу и удержать лидерство до финальной сирены.
Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер из «Финикса», набравший 39 очков. В составе победителей стоит отметить 23 очка и 12 передач Дерона Уильямса и 22 очка Харрисона Барнса.
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