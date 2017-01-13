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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28412039/
13 января 2017, 9:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

31 очко Леонарда помогло «Сан-Антонио» разгромить «Лейкерс» «+40»

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:134.

Хозяева завершили первую половину с перевесом в 18 очков, а после перерыва развили преимущество.

Самыми результативными игроками встречи стали Кавай Леонард и Пау Газоль из «Сан-Антонио», набравшие соответственно 31 и 22 очка, а также Джулиус Рэндл из «Лейкерс», также записавший на свой счёт 22 очка

Тимофей Мозгов за 10 минут, проведённых на площадке, не набрал очков, сделав 4 подбора и 1 блок-шот.
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