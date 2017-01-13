31 очко Леонарда помогло «Сан-Антонио» разгромить «Лейкерс» «+40»

Хозяева завершили первую половину с перевесом в 18 очков, а после перерыва развили преимущество.



Самыми результативными игроками встречи стали Кавай Леонард и Пау Газоль из «Сан-Антонио», набравшие соответственно 31 и 22 очка, а также Джулиус Рэндл из «Лейкерс», также записавший на свой счёт 22 очка



Тимофей Мозгов за 10 минут, проведённых на площадке, не набрал очков, сделав 4 подбора и 1 блок-шот.