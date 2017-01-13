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13 января 2017, 9:14 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» победил «Чикаго», Энтони набрал 23 очка, Уэйд — 22

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете выиграл у «Чикаго Буллз» со счётом 104:89.

Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 3 очка, а после перерыва упрочили лидерство, не отдав соперникам ни одной четверти.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Нью-Йорка» Кармело Энтони, набравший 23 очка. В составе «Буллз» лучшим оказался Дуэйн Уэйд, записавший на свой счёт 22 очка.
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