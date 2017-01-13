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13 января 2017, 9:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

29 очков Эванса помогли «Нью-Орлеану» выиграть у «Бруклина»

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде нанёс поражение «Бруклин Нетс» со счётом 104:95.

По итогам первой половины встречи гости уступали с разницей в 6 очков. Решающей стала заключительная четверть, которую «Пеликанс» выиграли с перевесом в 15 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Тайрик Эванс, набравший 29 очков, его партнёр по «Нью-Орлеану» Терренс Джонс оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. В составе «Бруклина» лучшим с 20 очками оказался Брук Лопес.
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