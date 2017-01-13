29 очков Эванса помогли «Нью-Орлеану» выиграть у «Бруклина»
В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде нанёс поражение «Бруклин Нетс» со счётом 104:95.
По итогам первой половины встречи гости уступали с разницей в 6 очков. Решающей стала заключительная четверть, которую «Пеликанс» выиграли с перевесом в 15 очков.
Самым результативным игроком встречи стал Тайрик Эванс, набравший 29 очков, его партнёр по «Нью-Орлеану» Терренс Джонс оформил
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