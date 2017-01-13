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13 января 2017, 8:41 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Первый номер драфта НБА-2013 Беннетт продолжит карьеру в «Фенербахче»

Форвард Энтони Беннетт перейдёт в турецкий «Фенербахче», сообщает в своём «твиттере» баскетбольный журналист Дэвид Пик.

В 2013 году Беннетт стал первым канадцем, выбранным под первым номером на драфте НБА. Форвард выступал за «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс», из состава которого был отчислен 9 января.

В текущем сезоне он провёл 24 игры в регулярном чемпионате НБА, но только один раз вышел в основе. В среднем он набирал 5 очков, делая 3,3 подбора и 0,5 передачи.
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