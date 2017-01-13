Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28410979/
13 января 2017, 8:16 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Денвер» разгромил «Индиану» «+28», Йокич оформил дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете выиграл у «Индиана Пэйсерс» со счётом 140:112.

«Наггетс» вели первую половину встречи с перевесом в 11 очков, а после перерыва упрочил лидерство, доведя счёт до разгромного.

В составе победителей следует отметить Николу Йокича (22 очка и 10 подборов), Уилсона Чэндлера (21 очко). Лучшим среди игроков «Индианы» (20 очков) оказался Си Джей Майлз.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России