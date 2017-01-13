«Денвер» разгромил «Индиану» «+28», Йокич оформил дабл-дабл
В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете выиграл у «Индиана Пэйсерс» со счётом 140:112.
«Наггетс» вели первую половину встречи с перевесом в 11 очков, а после перерыва упрочил лидерство, доведя счёт до разгромного.
В составе победителей следует отметить Николу Йокича (22 очка и 10 подборов), Уилсона Чэндлера (21 очко). Лучшим среди игроков «Индианы» (20 очков) оказался Си Джей Майлз.
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