Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28410951/
13 января 2017, 2:01 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Денвер» разгромил «Индиану» в вынесенном матче НБА в Лондоне

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. «Денвер Наггетс» одержал крупную победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА, который был вынесен в Лондон.

МОСКВА 13 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Денвер <span class=error>Наггетс</span> одержал крупную победу над Индианой Пэйсерс в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span> который был вынесен в Лондон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг на лондонской O2 Arena, завершилась со счетом 140:112 (30:29, 37:27, 39:20, 34:36) в пользу «Денвера», который был номинальным хозяином. Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, который набрал 22 очка, а также сделал десять подборов и семь передач. В составе «Индианы» 20 очков на свой счет записал Си Джей Майлз.

«Денвер», прервавший серию из пяти поражений, следующий матч проведет 16 января дома с «Орландо Мэджик». «Индиана», потерпевшая первое поражение в последних шести играх, в этот же день примет «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Грузин Пачулия сохраняет 2-е место на Западе в голосовании фанатов на Матч звезд НБА

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Грузинский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия сохраняет второе место среди «больших» в Западной конференции спустя две недели после старта голосования болельщиков за право принять участие в Матче звезд НБА, сообщается на официальном сайте лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года