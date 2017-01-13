«Денвер» разгромил «Индиану» в вынесенном матче НБА в Лондоне
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. «Денвер Наггетс» одержал крупную победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА, который был вынесен в Лондон.
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Встреча, прошедшая в четверг на лондонской O2 Arena, завершилась со счетом 140:112 (30:29, 37:27, 39:20, 34:36) в пользу «Денвера», который был номинальным хозяином. Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, который набрал 22 очка, а также сделал десять подборов и семь передач. В составе «Индианы» 20 очков на свой счет записал Си Джей Майлз.
«Денвер», прервавший серию из пяти поражений, следующий матч проведет 16 января дома с «Орландо Мэджик». «Индиана», потерпевшая первое поражение в последних шести играх, в этот же день примет «Нью-Орлеан Пеликанс».
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