Грузин Пачулия сохраняет 2-е место на Западе в голосовании фанатов на Матч звезд НБА

В прошлом сезоне грузинские фанаты устроили акцию в поддержку участия Пачулии в Матче звезд, в которой принял участие даже президент Грузии Георгий Маргвелашвили, но в итоге 32-летнему баскетболисту не хватило около 15 тысяч голосов, чтобы вытеснить из стартовой пятерки команды Западной конференции форварда «Сан-Антонио Сперс» Кавая Ленарда.

Спустя две недели после старта голосования болельщиков, по итогам которого будут определены стартовые пятерки команд, Пачулия, который в нынешнем сезоне проводит в среднем по 18,4 минуты за игру и набирает по 5,5 очка и 5,7 подбора, с более чем 823 тысячами голосов занимает второе место среди «больших» игроков на Западе, уступая только партнеру по «Уорриорз» Кевину Дюрэнту (более 987 тысяч). На попадание в число трех стартовых игроков передней линии команды Западной конференции также претендуют Кавай Ленард (630), Энтони Дэвис (567), Дрэймонд Грин (464) и Демаркус Казинс (379).

Лидерами голосования среди защитников на Западе являются Стефен Карри (990), Джеймс Харден (961), Рассел Уэстбрук (899), Клэй Томпсон (555) и Крис Пол (379).

Среди игроков передней линии Восточной конференции особой популярностью у фанатов пользуются Леброн Джеймс (1066), Яннис Адетокунбо (963), Кевин Лав (473), Джоэл Эмбиид (457), Джимми Батлер (400) и Кармело Энтони (327). Среди защитников лидируют Кайри Ирвинг (971), Дуэйн Уэйд (514), Демар Дерозан (453), Айзея Томас (401), Кайл Лоури (256) и Деррик Роуз (223).