MVP НБА сезона-2000/01 Айверсон согласился выступать в новой лиге по баскетболу 3×3

Сообщается, что участие в новом турнире под названием BIG3 примут восемь команд, каждая из которых будет состоять из пяти человек. Матчи будут проходить на половине стандартной баскетбольной площадки до 60 очков с 7-минутным перерывом после того, как одна из команд наберет 30 очков. Одним из главных нововведений станут зоны для 4-очкового броска, которые будут располагаться дальше трехочковой линии. Стать участниками турнира смогут экс-игроки НБА старше 30 лет. Отмечается, что игроки будут получать 52% от доходов лиги.

«Когда мне поступил звонок, у меня не было никаких сомнений. Это же Ice… от таких предложений не отказываются. Это успех, который сам идет тебе в руки. Я просто хотел стать частью этого и надеюсь, что мое участие принесет этому делу успех, как это происходило со всем, чем он занимался в жизни», — заявил 41-летний Айверсон, который станет одним из играющих тренеров команд.

Сообщается, что, помимо Айверсона, стать тренерами команд согласились члены Зала славы баскетбола Гэри Пэйтон и Джордж Гервин, а комиссионером и президентом лиги станет бывший исполнительный директор Ассоциации игроков НБА Роджер Мэйсон-младший. Участие в лиге уже подтвердили бывшие игроки Кеньон Мартин, Чонси Биллапс, Стивен Джексон, Рашард Льюис, Джермейн О’Нилл, Джейсон Уильямс, Майк Бибби и Бонзи Уэллс.

Церемония драфта команд состоится в марте, а первый розыгрыш турнира пройдет с 24 июня по 12 августа.