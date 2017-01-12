Защитник клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Роуз оштрафован на $200 тыс
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» приняло решение оштрафовать защитника команды Деррика Роуза на 200 тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post.
Спортсмен без предупреждения пропустил матч регулярного чемпионата НБА против «Нью Орлеана» (96:110), прошедший 20 января.
Позже стало известно, что Роуз летал в Чикаго к своей матери, но причину неожиданной поездки баскетболист не объяснил.
В нынешнем сезоне защитник провел 33 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая 17,3 очка за игру и делая 4,5 передачи.
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