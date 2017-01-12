Защитник клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Роуз оштрафован на $200 тыс

Спортсмен без предупреждения пропустил матч регулярного чемпионата НБА против «Нью Орлеана» (96:110), прошедший 20 января.

Позже стало известно, что Роуз летал в Чикаго к своей матери, но причину неожиданной поездки баскетболист не объяснил.

В нынешнем сезоне защитник провел 33 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая 17,3 очка за игру и делая 4,5 передачи.