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12 января 2017, 14:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Л. Джеймс: «Кливленд» не сможет побеждать, если будет допускать много потерь

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после поединка регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (86:102) прокомментировал последние неудачи своей команды.

«Мы не можем продолжать играть таким образом. Мы не сможем выигрывать матчи, если у нас будет больше потерь, чем передач», — приводит слова Джеймса ESPN.

В матче с «Портлендом» Леброн провёл на паркете 31 минуту, собрав коллекцию из 20 очков, 11 подборов, 4 результативных передач, 1 перехвата и 1 блок-шота.
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