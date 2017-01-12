Л. Джеймс: «Кливленд» не сможет побеждать, если будет допускать много потерь
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после поединка регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (86:102) прокомментировал последние неудачи своей команды.
«Мы не можем продолжать играть таким образом. Мы не сможем выигрывать матчи, если у нас будет больше потерь, чем передач», — приводит слова Джеймса ESPN.
В матче с «Портлендом» Леброн провёл на паркете 31 минуту, собрав коллекцию из 20 очков, 11 подборов, 4 результативных передач, 1 перехвата и 1
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