Картер вышел на 5-е место по количеству реализованных трёхочковых

Это позволило ветерану «Мемфиса» сместить с пятого места экс-разыгрывающего Джейсона Кидда, который за свою карьеру сумел реализовать 1988 трёхочковых. Первое место продолжает занимать Рэй Аллен с показателем 2973 точных дальних броска.



В текущем сезоне Картер проводит на паркете по 23,6 минуты, собирая коллекцию из 8,1 очка, 3,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.