Картер вышел на 5-е место по количеству реализованных трёхочковых
Защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» (95:103) реализовал три броска
из-за дуги и довёл свой общий показатель до 1989 точных трёхочковых.
Это позволило ветерану «Мемфиса» сместить с пятого места
В текущем сезоне Картер проводит на паркете по 23,6 минуты, собирая коллекцию из 8,1 очка, 3,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.
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