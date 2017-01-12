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12 января 2017, 13:11 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Картер вышел на 5-е место по количеству реализованных трёхочковых

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» (95:103) реализовал три броска из-за дуги и довёл свой общий показатель до 1989 точных трёхочковых.

Это позволило ветерану «Мемфиса» сместить с пятого места экс-разыгрывающего Джейсона Кидда, который за свою карьеру сумел реализовать 1988 трёхочковых. Первое место продолжает занимать Рэй Аллен с показателем 2973 точных дальних броска.

В текущем сезоне Картер проводит на паркете по 23,6 минуты, собирая коллекцию из 8,1 очка, 3,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.
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