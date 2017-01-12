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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28400446/
12 января 2017, 10:36 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Тринкьери заявил, что работа в клубе НБА может стать новым вызовом в его карьере

Бывший главный тренер казанского УНИКСа Андреа Тринкьери, который сейчас возглавляет немецкий «Бамберг», заявил агентству «Р-Спорт», что со временем хотел бы поработать в клубе НБА, и это придает ему мотивации.

Тринкьери дважды признавался лучшим тренером года в Италии и два раза выигрывал золото бундеслиги с «Бамбергом». С УНИКСом он дошел до финала Кубка Европы и завоевал бронзу Лиги ВТБ.

«Я всегда ищу новые поводы для того, чтобы находить мотивацию. Я не люблю, когда нет перемен, и ничего не происходит. Мне нужен новый вызов, и НБА может стать для меня таким вызовом. В будущем — почему бы и нет. Я открыт для предложений», — сказал Тринкьери.
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