Тринкьери заявил, что работа в клубе НБА может стать новым вызовом в его карьере

Тринкьери дважды признавался лучшим тренером года в Италии и два раза выигрывал золото бундеслиги с «Бамбергом». С УНИКСом он дошел до финала Кубка Европы и завоевал бронзу Лиги ВТБ.

«Я всегда ищу новые поводы для того, чтобы находить мотивацию. Я не люблю, когда нет перемен, и ничего не происходит. Мне нужен новый вызов, и НБА может стать для меня таким вызовом. В будущем — почему бы и нет. Я открыт для предложений», — сказал Тринкьери.