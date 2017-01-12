«Клипперс» оказались сильнее «Орландо», Гордон набрал 28 очков, Редик — 22
«Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете нанёс поражение «Орландо Мэджик» со счётом 106:95.
Встреча проходила в равной борьбе, а инициатива переходила от одной команды к другой. На старте заключительной четверти «Клипперс» удалось уйти в отрыв, который соперники отыграть не сумели.
Самыми результативными игроками встречи стали Аарон Гордон, набравший 28 очков, и Джей Джей Редик из «Клипперс» — 22.
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