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12 января 2017, 9:48 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Клипперс» оказались сильнее «Орландо», Гордон набрал 28 очков, Редик — 22

«Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете нанёс поражение «Орландо Мэджик» со счётом 106:95.

Встреча проходила в равной борьбе, а инициатива переходила от одной команды к другой. На старте заключительной четверти «Клипперс» удалось уйти в отрыв, который соперники отыграть не сумели.

Самыми результативными игроками встречи стали Аарон Гордон, набравший 28 очков, и Джей Джей Редик из «Клипперс» — 22.
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