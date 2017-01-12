Встреча проходила в равной борьбе, а инициатива переходила от одной команды к другой. На старте заключительной четверти «Клипперс» удалось уйти в отрыв, который соперники отыграть не сумели.



Самыми результативными игроками встречи стали Аарон Гордон, набравший 28 очков, и Джей Джей Редик из «Клипперс» — 22.

