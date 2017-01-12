27 очков Макколлума помогли «Портленду» победить «Кливленд» «+16»
«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 86:102.
Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 8 очков, а после перерыва развили преимущество, доведя матч до победы.
Самыми результативными игроками встречи стали Си Джей Макколлум и Аллен Краббе из «Портленда», набравшие соответственно 27 и 24 очка. В составе победителей стоит отметить 20 очков Леброна Джеймса.
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