Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28399670/
12 января 2017, 9:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

27 очков Макколлума помогли «Портленду» победить «Кливленд» «+16»

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 86:102.

Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 8 очков, а после перерыва развили преимущество, доведя матч до победы.

Самыми результативными игроками встречи стали Си Джей Макколлум и Аллен Краббе из «Портленда», набравшие соответственно 27 и 24 очка. В составе победителей стоит отметить 20 очков Леброна Джеймса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России