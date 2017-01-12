27 очков Макколлума помогли «Портленду» победить «Кливленд» «+16»

Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 8 очков, а после перерыва развили преимущество, доведя матч до победы.



Самыми результативными игроками встречи стали Си Джей Макколлум и Аллен Краббе из «Портленда», набравшие соответственно 27 и 24 очка. В составе победителей стоит отметить 20 очков Леброна Джеймса.

