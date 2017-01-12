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12 января 2017, 9:09 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бостон» победил «Вашингтон», Томас набрал 38 очков, Бил — 35

«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете победил «Вашингтон Уизардс» со счётом 117:108.

Хозяева завершили первую половину встречи с отставанием в 4 очка. В третьей четверти соперники действовали на равных, а решающим стал заключительный период, который «Селтикс» выиграли с перевесом в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бостона» Айзея Томас, набравший 38 очков. В составе «Уизирдс» 35 очков записал на свой счёт Брэдли Бил.
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