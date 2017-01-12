Хозяева завершили первую половину встречи с отставанием в 4 очка. В третьей четверти соперники действовали на равных, а решающим стал заключительный период, который «Селтикс» выиграли с перевесом в 11 очков.



Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бостона» Айзея Томас, набравший 38 очков. В составе «Уизирдс» 35 очков записал на свой счёт Брэдли Бил.