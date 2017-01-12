«Бостон» победил «Вашингтон», Томас набрал 38 очков, Бил — 35
«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете победил «Вашингтон Уизардс» со счётом 117:108.
Хозяева завершили первую половину встречи с отставанием в 4 очка. В третьей четверти соперники действовали на равных, а решающим стал заключительный период, который «Селтикс» выиграли с перевесом в 11 очков.
Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бостона» Айзея Томас, набравший 38 очков. В составе «Уизирдс» 35 очков записал на свой счёт Брэдли Бил.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter