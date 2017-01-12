Бросок Макконнела с сиреной принёс «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком»
«Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете одолел «Нью-Йорк Никс» со счётом 98:97.
Встреча проходила в равной борьбе, а я её исход определился в концовке заключительной четверти. За 27 секунд до завершения основного времени «Никс» вели со счётом 97:94, однако Джеральд Хендерсон сократил отставание, реализовав штрафные броски, а Ти Джей Макконнел за несколько мгновений до финальной сирены принёс победу «Сиксерс».
Самым результативным игроком встречи стал лидер «Нью-Йорка» Кармело Энтони — 28 очков, его партнёр по команде Деррик Роуз набрал 25 очков. В составе «Филадельфии» лучшим оказался Джоэл Эмбиид. оформивший
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