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12 января 2017, 9:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Бросок Макконнела с сиреной принёс «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком»

«Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете одолел «Нью-Йорк Никс» со счётом 98:97.

Встреча проходила в равной борьбе, а я её исход определился в концовке заключительной четверти. За 27 секунд до завершения основного времени «Никс» вели со счётом 97:94, однако Джеральд Хендерсон сократил отставание, реализовав штрафные броски, а Ти Джей Макконнел за несколько мгновений до финальной сирены принёс победу «Сиксерс».

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Нью-Йорка» Кармело Энтони — 28 очков, его партнёр по команде Деррик Роуз набрал 25 очков. В составе «Филадельфии» лучшим оказался Джоэл Эмбиид. оформивший дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.
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