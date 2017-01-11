Первый номер драфта НБА Симмонс приступил к тренировкам после перелома ноги

Баскетболист сломал плюсневую кость правой ноги в октябре прошлого года. Издание отмечает, что 20-летний австралиец принял участие в легких упражнениях.

«Врачи не называют точных сроков моего восстановления, — сказал Симмонс. — Я работаю над собой каждый день, и как только они дадут добро, я буду играть».

Симмонс считался фаворитом на приз лучшему новичку года в текущем сезоне.