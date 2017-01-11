Первый номер драфта НБА Симмонс приступил к тренировкам после перелома ноги
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года австралийский форвард «Филадельфии» Бен Симмонс приступил к тренировкам после перелома ноги. Об этом сообщает ESPN.
Баскетболист сломал плюсневую кость правой ноги в октябре прошлого года. Издание отмечает, что 20-летний австралиец принял участие в легких упражнениях.
«Врачи не называют точных сроков моего восстановления, — сказал Симмонс. — Я работаю над собой каждый день, и как только они дадут добро, я буду играть».
Симмонс считался фаворитом на приз лучшему новичку года в текущем сезоне.
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