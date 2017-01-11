Казинс и «Сакраменто» обсуждают новый пятилетний контракт на $ 207 млн
«Сакраменто Кингз» обсуждает с центровым Демаркусом Казинсом условия продления контракта, сообщает CSN Bay Area.
Стороны близки к согласованию деталей пятилетнего договора на общую сумму около $ 207 млн. Ожидается, что сделка будет официально оформлена в предстоящее межсезонье. Срок действия нынешнего соглашения Казинса истекает по окончании следующего сезона.
В текущем чемпионате 26-летний центровой набирает по 28 очков и совершает по 10,1 подбора за 35 минут в среднем за игру.
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