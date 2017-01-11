Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28386803/
11 января 2017, 9:55 | Баскетбол: НБА | ТАСС

СМИ: Бывший баскетболист «Бостона» Гарнетт назначен консультантом «Клипперс»

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бывший форвард «Миннесоты», «Бруклина» и «Бостона» Кевин Гарнетт назначен на должность консультанта клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает портал The Score.

По информации издания, 40-летний Гарнетт, который объявил о завершении карьеры в 2016 году, будет работать в команде с центровыми и тяжелыми форвардами.

Гарнетт является одним из лучших игроков НБА 2000-х годов, он признавался самым ценным игроком регулярного сезона (2004), лучшим оборонительным игроком (2008), 15 раз участвовал в Матчах всех звезд, признавался самым ценным игроком Матча всех звезд (2003), в сезоне-2007/08 он стал чемпионом НБА в составе «Бостона». Гарнетт — единственный игрок в истории НБА, на счету которого более 25000 очков, 10000 подборов, 5000 передач, 1500 блок-шотов и 1500 перехватов в карьере. В составе сборной США Гарнетт стал олимпийским чемпионом в 2000 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Элтон Брэнд назначен консультантом «Филадельфии» по развитию игроков

Бывший форвард «Филадельфии» Элтон Брэнд, который в октябре текущего года объявил о завершении игровой карьеры, получил в «Сиксерс» должность консультанта по развитию игроков. О назначении Брэнда объявил президент «Филадельфии» Брайан Коланджело, сообщается в официальном пресс-релизе команды.
Все новости
11 января

Ковалев вошел в топ-4 самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes

NADO требуют отстранить РФ от участия во всех международных соревнованиях

Панарин отдал голевую передачу в победном матче НХЛ "Чикаго" - "Детройт"