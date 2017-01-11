СМИ: Бывший баскетболист «Бостона» Гарнетт назначен консультантом «Клипперс»

По информации издания, 40-летний Гарнетт, который объявил о завершении карьеры в 2016 году, будет работать в команде с центровыми и тяжелыми форвардами.

Гарнетт является одним из лучших игроков НБА 2000-х годов, он признавался самым ценным игроком регулярного сезона (2004), лучшим оборонительным игроком (2008), 15 раз участвовал в Матчах всех звезд, признавался самым ценным игроком Матча всех звезд (2003), в сезоне-2007/08 он стал чемпионом НБА в составе «Бостона». Гарнетт — единственный игрок в истории НБА, на счету которого более 25000 очков, 10000 подборов, 5000 передач, 1500 блок-шотов и 1500 перехватов в карьере. В составе сборной США Гарнетт стал олимпийским чемпионом в 2000 году.