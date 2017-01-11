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11 января 2017, 9:09 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Портленд» разгромил «Лейкерс» в матче НБА, Мозгов набрал восемь очков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. «Портленд» одержал крупную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 108:87 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

<em>МОСКВА 11 января. /ТАСС/. </em><span class=error>Портленд</span> одержал крупную победу над Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> со счетом 108:87 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>). Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Си Джей Макколлум (25 очков). Центровой «Лейкерс» россиянин Тимофей Мозгов провел на площадке 20 минут, набрал восемь очков и сделал два подбора.

«Портленд» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, одержав 16 побед в 39 встречах. «Лос-Анджелес» с 15 победами в 41 матче идет 12-м.

В следующем матче «Лейкерс» 13 января сыграют в гостях против «Сан-Антонио». Днем ранее «Портленд» проведет гостевую встречу против действующего чемпиона НБА «Кливленда».

Остальные результаты игрового дня:

«Вашингтон» — «Чикаго» — 101:99;.

«Бруклин» — «Атланта» — 97:117;.

«Торонто» — «Бостон» — 114:106;.

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 121:114;.

«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 107:109;.

«Юта» — «Кливленд» — 100:92;.

«Голден Стэйт» — «Майами» — 107:95;.

«Сакраменто» — «Детройт» — 100:94.
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