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11 января 2017, 8:47 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Юта» победила действующего чемпиона «Кливленд» в домашнем матче «регулярки» НБА

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Баскетболисты «Юты Джаз» обыграли «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Игра, прошедшая во вторник в Солт-Лейк-Сити, закончилась со счетом 100:92 (29:29, 27:12, 19:25, 25:26) в пользу хозяев паркета.

В составе победителей самым результативным стал Гордон Хэйворд, набравший 28 очков, дабл-дабл оформил Руди Гобер (11 очков + 14 подборов). Наибольшее количество баллов «Кавальерс» принес Леброн Джеймс — 29, дабл-дабл в активе Тристана Томпсона (12 очков + 12 подборов).

Результаты других матчей:

«Вашингтон» — «Чикаго» — 101:99,

«Бруклин» — «Атланта» — 97:117,

«Торонто» — «Бостон» — 114:106,

«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 107:109.
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