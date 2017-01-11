«Юта» победила действующего чемпиона «Кливленд» в домашнем матче «регулярки» НБА
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Юты Джаз» обыграли «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая во вторник в
В составе победителей самым результативным стал Гордон Хэйворд, набравший 28 очков,
Результаты других матчей:
«Вашингтон» — «Чикаго» — 101:99,
«Бруклин» — «Атланта» — 97:117,
«Торонто» — «Бостон» — 114:106,
«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 107:109.
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