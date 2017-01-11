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11 января 2017, 8:47 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Шарлотт» в домашнем матче НБА

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» на своей площадке одолели «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Хьюстоне, завершилась со счетом 121:114 (32:26, 35:21, 29:32, 25:35) в пользу хозяев.

В составе победителей трипл-дабл оформил Джеймс Харден (40 очков + 15 подборов + 10 передач). У гостей самым результативным стал Кемба Уокер, сделавший дабл-дабл (25 очков + 10 передач).

В следующем матче в среду «Хьюстон», одержавший девятую победу подряд, на выезде сыграет с «Миннесотой», а «Шарлотт» в пятницу в гостях встретится с «Филадельфией».
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