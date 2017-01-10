Помогает в холода Борода. Гонка за MVP НБА в декабре
Локомотив «Сакраменто», фундамент «Кливленда» и герой «Хьюстона» — среди главных претендентов на самый почётный индивидуальный приз НБА.
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Не обошлось без изменений по сравнению с ноябрьским рейтингом и в самой престижной индивидуальной номинации НБА. Из топ-5 выбыл Кавай Леонард, который хотя и играл на стабильно высоком уровне, но позволил в большей мере разделить лидерскую ношу Ламаркусу Олдриджу и другим партнёрам. Его место занял баскетболист, который практически в одиночку тащит довольно посредственную команду в
5. Демаркус Казинс («Сакраменто»)
В декабре: 29,3 очка, 9,9 подбора, 4,3 передачи в среднем за игру; реализация бросков с игры — 43,5%, трёхочковых — 37,0%, штрафных — 82,8%.
Казинс давно уже входит в элиту НБА и многими считается лучшим центровым лиги. Но всерьез рассматривать его в качестве кандидата на звание MVP всегда мешал статус его команды — «Кингз» чаще всего расценивают аутсайдерами лиги. Однако в нынешнем сезоне «Сакраменто» впервые за долгое время ведет реальную борьбу за место в зоне
Индивидуальная статистика Демаркуса также впечатляет, а в ней выделяются отличные для игрока его амплуа показатели реализации трёхочковых и штрафных. Кроме того, в декабре центровой увеличил количество передач (одно из самых высоких среди «больших») и
4. Кевин Дюрант («Голден Стэйт»)
В декабре: 24,5 очка, 9,5 подбора, 4,8 передачи в среднем за игру; реализация бросков с игры — 50%, трёхочковых — 34,6%, штрафных — 87,7%.
В недалёком прошлом вряд ли
3. Леброн Джеймс («Кливленд»)
В декабре: 27,9 очка, 7,6 подбора, 7,9 передачи в среднем за игру; реализация бросков с игры — 52,3%, трёхочковых — 40,3%, штрафных — 63,6%.
Если важность Дюранта для «Уорриорз» пока остаётся величиной достаточно неопределённой, то значимость Джеймса для «Кливленда» более очевидна. Из четырёх поражений в декабре, два команда потерпела, когда он не выходил на площадку, а ещё одно пришлось на худший матч Леброна в минувшем месяце. При этом по ходу чемпионата форвард стал чаще брать инициативу на себя, но с увеличением количества бросков с игры выросла и их реализация (в том числе и трёхочковых), а также уменьшилось число потерь. Похвастаться такими лидерскими качествами в НБА могут единицы. Единственным, что портит общую картину, является слабое исполнение штрафных бросков. Причём так плохо с линии Джеймс не бросал ещё ни разу в своей карьере.
2. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»)
В декабре: 30,6 очка, 10,6 подбора, 9,9 передачи в среднем за игру; реализация бросков с игры — 44%, трёхочковых — 32,5%, штрафных — 80,4%.
Конечно, Уэстбрук потерял лидерство не потому, что в декабре не сумел выдержать линию средних показателей на уровне
1. Джеймс Харден («Хьюстон»)
В декабре: 28,3 очка, 9,1 подбора, 12 передач в среднем за игру; реализация бросков с игры — 45,2%, трёхочковых — 36,2%, штрафных — 85,9%.
Главный вопрос относительно лидера гонки заключается не в заслугах самого Хардена, а в том, почему на сей раз они оказались более весомыми, чем у его главного конкурента.
Застряли в очереди: Крис Пол («Клипперс»), Кавай Леонард («Сан-Антонио»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Джимми Батлер («Чикаго»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»).
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