«Атланта» прекратила попытки обменять Пола Миллсэпа

«Атланта» рассчитывала получить за Миллсэпа как минимум один высокий выбор первого раунда будущего драфта, но таких предложений не поступило. Также «Хоукс» были готовы обменять лёгкого форварда Табо Сефолошу и атакующего защитника Кайла Корвера, но в итоге заключили сделку только с участием последнего.