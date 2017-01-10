«Атланта» прекратила попытки обменять Пола Миллсэпа
Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Уэс Уилкокс проинформировал организации НБА о том, что больше не будет рассматривать варианты обмена мощного форварда Пола Миллсэпа, сообщает Yahoo Sports.
«Атланта» рассчитывала получить за Миллсэпа как минимум один высокий выбор первого раунда будущего драфта, но таких предложений не поступило. Также «Хоукс» были готовы обменять лёгкого форварда Табо Сефолошу и атакующего защитника Кайла Корвера, но в итоге заключили сделку только с участием последнего.
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