СМИ: Баскетболист Роуз не прибыл в расположение «Никс» из-за семейных обстоятельств

Ранее стало известно, что Роуз без предупреждений и объяснения причин не явился в расположение своего клуба. При это тренер «Никс» Джефф Хорнасек заявил, что «все подробности отсутствия игрока будут позже».

По сообщению источника, разыгрывающий «Никс» на данный момент находится в Чикаго.

«Знаете, я не хочу говорить об этом слишком много, потому что не знаю, какова ситуация. Очевидно, что Деррик является одним из наших лучших игроков. Когда его нет, нам приходится тяжело. Но я счастлив, что с ним все в порядке», — сказал партнер Роуза Жоаким Ноа.

Летом 2015 года разыгрывающий «Никс» стал участником громкого дела об изнасиловании. По версии адвокатов пострадавшей, Роуз в 2013 году вместе с двумя своими друзьями Рэндаллом Хэмптоном и Райаном Алленом ворвался в квартиру к женщине и изнасиловал ее, в то время как защита подсудимых настаивала на том, что все происходило по взаимному согласию. В октябре прошлого года пострадавшая потребовала у Роуза и его друзей 21 миллион долларов в качестве возмещения причиненного ущерба. Однако по итогам разбирательства суд признал баскетболиста и его друзей невиновными.