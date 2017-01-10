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10 января 2017, 11:17 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Данливи присоединится к «Атланте»

Лёгкий форвард Майк Данливи известил руководство «Атланта Хоукс», что на этой неделе прибудет в расположение команды для прохождения медосмотра, сообщает ESPN.

Изначально игрок хотел договориться с «Атлантой» о расторжении контракта. Такая его позиция не давала возможности атакующему защитнику Кайлу Корверу, в обмен на которого перешёл из «Кливленда» Данливи, дебютировать за новую команду.

В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает по 4,6 очка и совершает по 2 подбора за 16 минут в среднем за игру.
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