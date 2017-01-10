Данливи присоединится к «Атланте»

Изначально игрок хотел договориться с «Атлантой» о расторжении контракта. Такая его позиция не давала возможности атакующему защитнику Кайлу Корверу, в обмен на которого перешёл из «Кливленда» Данливи, дебютировать за новую команду.



В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает по 4,6 очка и совершает по 2 подбора за 16 минут в среднем за игру.