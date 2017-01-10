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10 января 2017, 10:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Роуз покинул расположение «Нью-Йорка» без разрешения руководства

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз 9 января покинул расположение команды без разрешения руководства, сообщает ESPN.

Отсутствие защитника обнаружили перед матчем регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс», когда не смогли найти его по месту жительства. Позднее он вышел на связь с представителями организации и сообщил, что семейные обстоятельства вынудили его срочно вернуться в родной Чикаго. В последний раз партнёры видели Роуза на утренней тренировке и были очень обеспокоены его внезапным исчезновением.
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