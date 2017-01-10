Как Мозгов тянет «Лейкерс». Обзор недели в НБА

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Чем запомнилась неделя в сильнейшей лиге мира?

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

Особых проблем с определением лучших игроков недели у НБА после Нового года не возникло. На Востоке приз ушел Джимми Батлеру — лидер «Чикаго» в трех матчах набрал 52, 20 и 42 очка, соответственно (38,0 в среднем), добавляя к ним по 9,3 подбора и 6,2 передачи. «Быки», в итоге, каждый поединок выиграли — включая встречу с действующими чемпионами из «Кливленда» (106:94). Правда, сам Джимми, похоже, слегка надорвался — свалился с простудой в понедельник и в последнем матче отметился всего 1 очком. На Западе лучшим признали MVP двух последних лет Стефена Карри — 31,8 очка, 4,5 подбора и 5,5 передач в среднем. «Голден Стейт» при этом без поражений не обошелся — уступил «Мемфису». Но там в концовке «отличился» Кевин Дюрант….

МОЗГОВ

Тимофей Мозгов продолжает тянуть «Лейкерс» на своих мощных плечах, включаясь в те моменты, когда это необходимо. ЛАЛ угодили в небольшую яму перед праздниками, но постепенно снова набирают форму. На прошлой недели «Озерные» выиграли 4 матча из 5-ти. В последнем — против «Орландо» — россиянин едва не отметился вторым дабл-даблом в сезоне. Мозгов попал все 7 бросков с игры, 1 — с линии штрафных, набрал 15 очков и добавил к ним 9 подборов (а еще — 2 передачи и 1 перехват). В общем, солидный контракт отрабатывает.

КВАДРУПЛ-ДАБЛ

К трипл-даблам Джеймса Хардена мы уже привыкли. Как насчет квадрупла? Правда, квадрупл квадруплу — рознь. Матч «Хьюстона» против «Торонто» лидер «Рокетс» провел ударно, набив крутые 40 очков, 10 подборов и 11 передач, но… допустив при этом 10 потерь. Многовато?

— Мяч находится в моих руках 90 процентов времени. Лимит от тренера Майка Д’Антони — 15 потерь на игру. Так что я вполне ложился в лимит, — пожал плечами Харден.

И можно сколько угодно иронизировать на тему, что Борода занимается лишь собственной статистикой и чешет эго, но «Хьюстон» идет на 4-м месте в конференции. Да и «Торонто» в итоге обыграл — 129:122. При том, что кроме Джеймса звезд в команде нет. Ну, разве что за исключением экс-спартаковца Патрика Бэверли.

МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

К слову, о звездах. Завершилась первая неделя голосования болельщиков на определение стартовой пятерки команд «Матча всех звезд». И результаты… очень интересные!

Ладно, в том, что лидируют Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, нет ничего необычного. Но как вам второе место Зазы Пачулии среди всех форвардов на Западе? Форвардов! На Западе!! Грузинский центровой «Уорриорс» опережает Энтони Дэвиса, Демаркуса Казинса, Карла-Энтони Таунса, Дреймонда Грина, Марка Газоля… С чем связан такой феномен? То ли все население Грузии решило поддержать своего парня. То ли фанатов «Воинов» развелось меряно-немеряно. А может, все вместе.

— В конце концов, я сам голосовал за Зазу! — признался форвард «Голден Стейта» Грин.

Понятно, что мнение болельщиков — не окончательное. Будет еще опрос и журналистов, и самих игроков. Вряд ли Пачулия выйдет в стартовой пятерке команды Запада. Хотя это бы было феерично!

И, к слову — Мозгова в десятке лучших нет. Зато туда попал Кристапс Порзингис — латыш за полтора сезона в НБА стал полноценной звездой «Никс», вот-вот задвинет на второй план Кармело Энтони. Так что тут все заслуженно.

ОТЧИСЛЕНИЕ