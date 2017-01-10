Как Мозгов тянет «Лейкерс». Обзор недели в НБА
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дабл-дабл Мозгова, 10 потерь Хардена, отчисление Беннета и Пачулия — как претендент на «Матч всех звезд».
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Чем запомнилась неделя в сильнейшей лиге мира?
ИГРОКИ НЕДЕЛИ
Особых проблем с определением лучших игроков недели у НБА после Нового года не возникло. На Востоке приз ушел Джимми Батлеру — лидер «Чикаго» в трех матчах набрал 52, 20 и 42 очка, соответственно (38,0 в среднем), добавляя к ним по 9,3 подбора и 6,2 передачи. «Быки», в итоге, каждый поединок выиграли — включая встречу с действующими чемпионами из «Кливленда» (106:94). Правда, сам Джимми, похоже, слегка надорвался — свалился с простудой в понедельник и в последнем матче отметился всего 1 очком. На Западе лучшим признали MVP двух последних лет Стефена Карри — 31,8 очка, 4,5 подбора и 5,5 передач в среднем. «Голден Стейт» при этом без поражений не обошелся — уступил «Мемфису». Но там в концовке «отличился» Кевин Дюрант….
МОЗГОВ
Тимофей Мозгов продолжает тянуть «Лейкерс» на своих мощных плечах, включаясь в те моменты, когда это необходимо. ЛАЛ угодили в небольшую яму перед праздниками, но постепенно снова набирают форму. На прошлой недели «Озерные» выиграли 4 матча из 5-ти. В последнем — против «Орландо» — россиянин едва не отметился вторым
КВАДРУПЛ-ДАБЛ
К
— Мяч находится в моих руках 90 процентов времени. Лимит от тренера Майка Д’Антони — 15 потерь на игру. Так что я вполне ложился в лимит, — пожал плечами Харден.
И можно сколько угодно иронизировать на тему, что Борода занимается лишь собственной статистикой и чешет эго, но «Хьюстон» идет на 4-м месте в конференции. Да и «Торонто» в итоге обыграл — 129:122. При том, что кроме Джеймса звезд в команде нет. Ну, разве что за исключением
МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД
К слову, о звездах. Завершилась первая неделя голосования болельщиков на определение стартовой пятерки команд «Матча всех звезд». И результаты… очень интересные!
Ладно, в том, что лидируют Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, нет ничего необычного. Но как вам второе место Зазы Пачулии среди всех форвардов на Западе? Форвардов! На Западе!! Грузинский центровой «Уорриорс» опережает Энтони Дэвиса, Демаркуса Казинса,
— В конце концов, я сам голосовал за Зазу! — признался форвард «Голден Стейта» Грин.
Понятно, что мнение болельщиков — не окончательное. Будет еще опрос и журналистов, и самих игроков. Вряд ли Пачулия выйдет в стартовой пятерке команды Запада. Хотя это бы было феерично!
И, к слову — Мозгова в десятке лучших нет. Зато туда попал Кристапс Порзингис — латыш за полтора сезона в НБА стал полноценной звездой «Никс»,
ОТЧИСЛЕНИЕ
Кому точно не светит попасть на «Матч всех звезд», так это Энтони Беннету. Первый номер драфта-2013 отчислен. Опять. Теперь — из «Бруклина». Когда уходишь с ярмарки талантов НБА топовым пиком, а в итоге оказываешься не нужен посреди сезона худшей команде лиги спустя всего 3,5 года — это удар. Удар тяжелый. И вряд ли Беннетт виноват, что «Кливленд» взял его так высоко. Но тем не менее… По факту канадец так и не заиграл ни в «Кавс», ни в «Миннесоте», ни в «Торонто» (куда его позвали во многом в угоду местной публике), ни — теперь — в «Нетс». Статус чуть ли не главного баста в истории — это, знаете ли, ни то, о чем мечтает парень, сидя в «Зеленой комнате» во время драфта. Впрочем, 15 с лишним миллионов за карьеру — не столь плохая компенсация за то, что тебя взяли первым номером, но не смогли развить твои таланты. Жизнь у сына одинокой эмигрантки с Ямайки, вынужденной пахать на двух работах, чтобы прокормить двоих детей, сложилась,
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