Энтони Дэвис получил сильный ушиб бедра после неспортивного фола Кайла О’Куинна

Дэвис получил травму, ударившись о стул на трибунах после того, как вылетел за пределы паркета в результате жёсткого удара центрового соперника О’Куинна. Судьи квалифицировали нарушение О’Куинна как неспортивный фол и удалили его. Рентгеновское обследование не выявило у форварда переломов, сообщает ESPN.



За 29 минут Дэвис успел набрать 40 очков и совершить 18 подборов, а его команда в итоге победила со счётом 110:96.