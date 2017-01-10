Энтони Дэвис получил сильный ушиб бедра после неспортивного фола Кайла О’Куинна
Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис
из-за сильного ушиба бедра был вынужден покинуть площадку в третьей четверти матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс» и не смог продолжить игру.
Дэвис получил травму, ударившись о стул на трибунах после того, как вылетел за пределы паркета в результате жёсткого удара центрового соперника О’Куинна. Судьи квалифицировали нарушение О’Куинна как неспортивный фол и удалили его. Рентгеновское обследование не выявило у форварда переломов, сообщает ESPN.
За 29 минут Дэвис успел набрать 40 очков и совершить 18 подборов, а его команда в итоге победила со счётом 110:96.
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