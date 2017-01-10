НБА. Батлер стал лучшим игроком недели и набрал одно очко

Перед игрой под вопросом находилось участие в ней из-за болезни лидера «Чикаго» Джимми Батлера, входящего в десятку лучших снайперов чемпионата. В итоге Батлер все-таки вышел на матч в стартовой пятерке и провел на площадке 29 минут, но был гораздо пассивнее обычного и набрал только одно очко. До этого худшим результатом форварда в этом сезоне было 7 очков, а его средняя результативность равна 25. Правда, Батлер сегодня 7 раз ассистировал партнерам, но «Буллз» от поражения это не спасло.

Незадолго до начала матча было объявлено, что Батлер признан лучшим игроком минувшей недели в Восточной конференции.

В Западной аналогичного титула удостоился защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

НБА оштрафовала на 15 тысяч долларов партнера Тимофея Мозгова по «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордана Кларксона за грубую игру в против Горана Драгича из «Майами Хит» в матче, состоявшемся 6 января. Кларксон, опекавший Драгича в защите, так активно толкал словенца руками (в том числе в лицо), что это едва не привело к драке. Напомним, что игра завершилась победой «Лейкерс» с разницей «+27».

НБА

Регулярный чемпионат.

Чикаго — Оклахома-Сити — 94:109.

Ч: Уэйд (22), Фелисио (11+11 подборов). О: Адамс (22), Уэстбрук (21+14 передч+9 подборов), Кантер (20+11 подборов).

Миннесота — Даллас — 101:92.

М: Таунс (34+11 подборов), Рубио (13+15 передач+5 перехватов). Д: Х. Барнс (30), Новицки (26, трехочковые 5/10).

Нью-Йорк — Нью-Орлеан — 96:110.

НЙ: Дженнингс (20). НО: Эн. Дэвис (40+18 подборов).