НБА. Батлер стал лучшим игроком недели и набрал одно очко
«Чикаго Буллз», в предыдущих матчах обыгравший лидеров Восточной конференции «Кливленд» и «Торонто», потерпел поражение от «Оклахомы».
Перед игрой под вопросом находилось участие в ней
Незадолго до начала матча было объявлено, что Батлер признан лучшим игроком минувшей недели в Восточной конференции.
В Западной аналогичного титула удостоился защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.
НБА оштрафовала на 15 тысяч долларов партнера Тимофея Мозгова по «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордана Кларксона за грубую игру в против Горана Драгича из «Майами Хит» в матче, состоявшемся 6 января. Кларксон, опекавший Драгича в защите, так активно толкал словенца руками (в том числе в лицо), что это едва не привело к драке. Напомним, что игра завершилась победой «Лейкерс» с разницей «+27».
НБА
Регулярный чемпионат.
Чикаго —
Ч: Уэйд (22), Фелисио (11+11 подборов). О: Адамс (22), Уэстбрук (21+14 передч+9 подборов), Кантер (20+11 подборов).
Миннесота — Даллас — 101:92.
М: Таунс (34+11 подборов), Рубио (13+15 передач+5 перехватов). Д: Х. Барнс (30), Новицки (26, трехочковые 5/10).
НЙ: Дженнингс (20). НО: Эн. Дэвис (40+18 подборов).
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